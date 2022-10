Robinson de Castro diz não temer perda de pontos do Ceará por episódio de vandalismo

O Esportes O POVO entrou em contato com Robinson para conversar sobre a invasão dos torcedores no gramado da arena e as consequências jurídicas a respeito do fato

O presidente Robinson de Castro não teme perda de pontos do Ceará no Brasileirão pelo episódio de vandalismo ao fim da partida contra o Cuiabá, no último domingo, 16. A partida foi encerrada antecipadamente logo após o gol de empate da equipe alvinegra por falta de segurança, conforme relatou o árbitro.

O Esportes O POVO entrou em contato com Robinson para conversar sobre a invasão dos torcedores no gramado da arena e as consequências jurídicas a respeito do fato.

Sobre o assunto Choro de Luiz Otávio marca episódio de vandalismo em Ceará x Cuiabá

CBF e STJD apontam punição rigorosa por vandalismo no Castelão em Ceará x Cuiabá

Ceará se manifesta e repudia briga generalizada em empate com o Cuiabá no Castelão

O mandatário entende que o Ceará contribuiu com medidas cabíveis junto aos órgãos responsáveis e que por isso não acredita que o clube será punido com perda de pontos. Ao mesmo tempo, ele considera que o Alvinegro também não será punido com perda de mandos de campo no campeonato, uma vez que ele afirmou que a PM “isentou o Ceará de culpa”, e, portanto, não terá sanções severas.

Robinson não presume que os demais clubes no Z-4 pressionem à CBF ou ao STJD para que o Ceará sofra essa punição. O time está na 16° colocação, com 34 pontos, três a mais que o Cuiabá, a primeira equipe na zona de rebaixamento.

Por fim, Robinson afirmou que o Ceará já prepara um dossiê para se defender juridicamente do caso. Em nota, o STJD afirmou que analisará os documentos da súmula da arbitragem e apontou que "medidas energéticas" devem ser tomadas para o caso.

