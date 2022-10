CBF e STJD apontam punição rigorosa por vandalismo no Castelão em Ceará x Cuiabá

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) se manifestaram sobre os atos de vandalismo na Arena Castelão no último domingo, 16, na partida entre Ceará e Cuiabá, pelo Brasileirão. As entidades também mencionaram o episódio ocorrido na Ilha do Retiro no jogo entre Sport e Vasco, pela Série B.

Os órgãos repudiaram a violência nas arquibancadas e a invasão de torcedores ao campo, que resultou no encerramento antecipado da partida por falta de segurança, e se solidarizam com as famílias que estavam presentes no estádio.

A CBF espera que o STJD atue com “rigor necessário” para banir os responsáveis pela confusão da praça esportiva e que eles também sejam punidos na esfera criminal.

O STJD, por sua vez, analisará os documentos da súmula do árbitro da partida e ressalta que “medidas energéticas” serão tomadas para impedir mais casos de violência nos estádios.

Confira a nota da CBF

A CBF lamenta os episódios de violência ocorridos nos jogos Ceará x Cuiabá, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e Sport x Vasco, pela Série B, assim como a necessária suspensão da partida Goiás X Corinthians, ontem, pela Série A, para evitar conflitos entre torcedores.

A entidade acredita que atos como esses afastam dos estádios os verdadeiros torcedores e as famílias, os patrocinadores e a boa imagem do futebol num mundo que busca hoje novos horizontes. A CBF aguarda que o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) atue com o rigor necessário para banir os responsáveis pelas cenas chocantes ocorridas justamente no ano em que o futebol brasileiro tem muito a comemorar com os estádios lotados e os campeonatos sendo organizados com êxito nas quatro divisões. A entidade aguarda também sanções severas na esfera criminal.

“Estamos indignados com as imagens que vimos hoje nas duas partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, competições com números recordes de participação popular nos estádios e que está sendo marcado pelo retorno das famílias. Esperamos que o STJD tome posições duras. Nos colocamos no lugar dos pais daquela criança desmaiada em Fortaleza. Nós aguardamos que punições drásticas sejam tomadas pelo tribunal. O futebol brasileiro não tem mais espaço para a violência e o retrocesso”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Confira a nota do STJD

A Procuradoria da Justiça Desportiva vem a público repudiar os fatos graves e lamentáveis ocorridos nas partidas entre Ceará x Cuiabá, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro, e Sport x Vasco, pela Série B do Campeonato Brasileiro, ambas realizadas neste domingo, dia 16 de outubro.

O órgão informa que aguarda o recebimento das súmulas das partidas para, juntamente com vídeos e demais documentos, analisar as infrações previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e ressalta ainda que medidas enérgicas serão tomadas para que não aconteçam mais episódios de violências no futebol brasileiro.



“A Procuradoria agirá com rigor em todos os casos de violência nos estádios de futebol. Pais e todas as pessoas de bem precisam se sentir seguros em qualquer jogo de futebol no Brasil e vamos lutar para que seja essa a realidade”, disse o Procurador-geral Ronaldo Piacente.

