Choro de Luiz Otávio marca episódio de vandalismo em Ceará x Cuiabá

O choro de Luiz Otávio no gramado do Castelão foi uma das cenas mais marcantes do episódio de vandalismo por parte da torcida do Ceará ao fim do jogo contra o Cuiabá, que foi encerrado antecipadamente por falta de segurança no estádio.

Enquanto alguns companheiros corriam para o vestiário para se protegerem da invasão, o zagueiro permaneceu em campo, parado, observando o caos que se formava no gramado da arena. Em um primeiro momento, um torcedor se dirigiu a ele e o abraçou, em uma clara manifestação de apoio em relação à fase da equipe no Campeonato Brasileiro, onde segue a três pontos da zona de rebaixamento.

Logo em seguida, uma aglomeração de torcedores cercou o capitão do time e o clima de apoio se transformou em críticas. O resultado frustrante havia impedido a equipe de abrir seis pontos em relação ao Cuiabá e ficar em uma situação mais aliviada na tabela.

Luiz Otávio se manteve estático e absorveu as palavras dos alvinegros, que o cobravam de maneira mais pacífica, mesmo que o vandalismo tomasse conta do ambiente. No entanto, um torcedor havia começado a criticar o zagueiro de forma mais frenética e tentou abordar ele mais rispidamente, mas rapidamente foi afastado por outros adeptos que formavam o aglomerado de pessoas ao redor do jogador.

Após essa ação, Luiz Otávio não se conteve e começou a chorar em meio aos centenas de torcedores que invadiram o campo e para todos os telespectadores que assistiram as cenas chocantes na transmissão da partida.

Ainda chorando, ele foi conduzido para o vestiário com ajuda dos funcionários do clube. Lá, o atleta estava desolado pela selvageria que se instalou no estádio, desproporcional ao mau resultado que a equipe conquistara antes da confusão.

Abalado, o capitão apenas aceitou a decisão do árbitro de encerrar o confronto. Além da falta de segurança, o juiz relatou na súmula que “ambas as equipes demonstraram não terem condições emocionais para continuar a partida”.

Reta final delicada

Nas redes sociais, torcedores repercutiram o fato, que simbolizou a fase do clube neste momento da temporada. A seis rodadas para o fim do Brasileirão, o Ceará jogará apenas duas partidas como mandante: contra o Fluminense, na 35° rodada, e contra o Juventude, no encerramento do campeonato.

O Vovô, entretanto, ainda será julgado pelo episódio. O clube deve ser punido pelo STJD e jogar as últimas rodadas com portões fechados. Sem o apoio da torcida nessa reta final, a missão do Ceará de permanecer na elite do futebol nacional se torna um desafio cada vez mais difícil.



