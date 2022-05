Dorival valoriza elenco do Ceará e não crava time titular: "Não dá pra saber"

O Ceará iniciou o confronto contra o General Caballero com uma equipe diferente do que havia apresentado nos últimos jogos e conseguiu apresentar um bom futebol, goleando os adversários por 6 a 0 e dando um passo importante para se classificar na Sul-Americana. Em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior valorizou o elenco e não cravou um time titular do Alvinegro neste momento da temporada.

“É difícil as vezes a gente colocar: Nino Paraíba, ele é titular ou reserva? O (Victor) Luís é um titular, até outro dia, quando eu cheguei, ele era titular. O Richard era um goleiro titular até esse momento importante que vem vivendo o João (Ricardo). Então não tem isso (de titular), tem aquele que esteja em melhores condições físicas e é o que vai jogar. De repente começo com o Victor, entra o Pacheco. De repente começo com o Pacheco, entra o Victor. Então quem é o titular? Não dá pra saber”, afirmou.

Sobre o assunto Mendoza assume a artilharia do Ceará e supera número de participações diretas em gols de 2021

Cléber fala sobre críticas da torcida e diz: "Tudo serve de aprendizado"

Após 6 a 0, entenda como fica o cenário para o Ceará avançar às oitavas da Sula

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O treinador ressaltou a dificuldade de cravar um time titular e afirmou estar em busca do equilíbrio para conseguir bons resultados em todas as competições.

“Aos poucos acho que todo mundo vai encontrando o seu caminho. Por isso que pra mim é muito difícil falar hoje que estou começando com a equipe titular ou com a equipe alternativa. Para mim todos os jogadores são importantes e nós estamos tentando fazer com que esse equilíbrio possa ser favorável à nossa equipe na sequência das competições”, concluiu.

Com 15 pontos na Sul-Americana, o Ceará pode conquistar a classificação antecipada em caso de um tropeço do Independiente contra o Deportivo La Guaira nesta quinta-feira, 19.

Já em caso de vitória do Rey de Copas, o confronto decisivo está marcado para o dia 25 de maio, na Argentina. Mas antes, o Ceará foca no duelo contra o Santos pelo Brasileirão neste sábado, 18, também fora de casa, em busca de encerrar um jejum de quatro partidas sem vitória no campeonato nacional.

Tags