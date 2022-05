Após 6 a 0, entenda como fica o cenário para o Ceará avançar às oitavas da Sula

A goleada do Ceará por 6 a 0 sobre o General Caballero definiu alguns possíveis cenários para que o Alvinegro de Porangabuçu conquiste a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas tudo depende do resultado do confronto entre Independiente e La Guaira, que acontecerá na quinta-feira, 19.

Líder do Grupo G e única equipe do torneio com 100% de aproveitamento, o Vovô (15 pontos) pode garantir a vaga na fase seguinte da competição com uma rodada de antecedência caso o Independiente, que é o segundo colocado da chave com nove pontos, perca ou empate diante do La Guaira.

Sobre o assunto Jogadores do General Caballero pediram para Ceará não fazer mais gols, revela Mendoza

Mendoza assume a artilharia do Ceará e supera número de participações diretas em gols de 2021

Cléber fala sobre críticas da torcida e diz: "Tudo serve de aprendizado"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caso o Independiente conquiste a vitória, o Ceará chega para a partida contra o clube argentino na última rodada podendo empatar para assegurar a classificação. Caso o Vovô seja derrotado, a questão do saldo de gols passa a ser um fator muito relevante, já que é o principal critério de desempate em caso de igualdade de pontuação na tabela.

No panorama atual, o Alvinegro possui saldo positivo de 14 gols, enquanto o “Rei de Copas” tem sete. Portanto, o placar do Independiente diante do La Guaira — em caso de vitória dos argentinos —, será um fator determinante, já que um gol a mais ou um gol a menos pode mudar todo panorama.

Confira as possibilidades:

Vitória do Independiente por 5 gols de diferença sobre o La Guaira: o Ceará joga por empate ou uma derrota por um gol de diferença, mas tendo que fazer 4 gols (exemplo: 5 a 4, 6 a 5).

Vitória do Independiente por 4 gols de diferença sobre o La Guaira: o Ceará pode perder por um gol de diferença.



Vitória do Independiente por 3 gols de diferença sobre o La Guaira (fazendo 3 a 0): o Ceará pode perder por dois gols de diferença.

Vitória do Independiente por 3 gols de diferença sobre o La Guaira (fazendo 4 a 1, 5 a 2… ): o Ceará pode perder por um gol de diferença.

Vitória do Independiente por 2 gols de diferença sobre o La Guaira: o Ceará pode perder por dois gols de diferença.

Vitória do Independiente por 1 gol de diferença sobre o La Guaira (fazendo 1 a 0 ou 2 a 1): o Ceará pode perder por 3 gols de diferença.

Vitória do Independiente por 1 gol de diferença sobre o La Guaira (fazendo 3 a 2, 4 a 3…): o Ceará pode perder por 2 gols de diferença.



Com informações de Thiago Minhoca.

Tags