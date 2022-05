Mendoza assume a artilharia do Ceará e supera número de participações diretas em gols de 2021

Autor de dois gols na goleada por 6 a 0 sobre o General Caballero na noite desta terça-feira, 17, pela Copa Sul-Americana, o atacante Mendoza chegou aos 10 tentos e assumiu a artilharia da equipe na atual temporada, ultrapassando Vina, que balançou as redes oito vezes neste ano.

Em grande fase, o atacante tem sido um dos principais protagonistas do Alvinegro de Porangabuçu em 2022. Na última temporada, por exemplo, o colombiano marcou quatro vezes em 43 partidas disputadas, além de seis assistências, o que totaliza 10 participações diretas. Nesta temporada, em 24 jogos, o camisa 10 já fez seis tentos a mais e deu um passe que resultou em gol, o que representa 11 contribuições.

Pela Copa Sul-Americana, torneio pelo qual o Vovô está com 100% de aproveitamento, Mendoza tem sido uma importante peça ofensiva. O atacante, além de ser o maior goleador da equipe no torneio continental, com quatro gols em quatro jogos, é também o que mais finaliza a gol entre todos os jogadores do elenco alvinegro, com 12 chutes (média de três por partida).