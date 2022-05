Avassalador, Ceará goleia General Caballero por 6 a 0 e segue 100% na Sul-Americana

Com o resultado, Vovô segue com 100% de aproveitamento no certame continental e constrói bom saldo de gol

O Ceará conquistou mais uma vitória na Copa Sul-Americana. Superior em toda a partida, o Vovô goleou o General Caballero por 6 a 0 na Arena Castelão com tentos marcados por Wescley, Zé Roberto, Cléber (2x) e Mendoza (2x).

Com o triunfo, o Alvinegro de Porangabuçu segue com 100% de aproveitamento e pode se classificar de maneira antecipada para a próxima fase do certame ainda nesta rodada. Para que isso ocorra, a equipe comandada por Dorival Júnior precisa torcer por uma derrota do Independiente diante do La Guaira, em duelo que ocorre nesta quinta-feira, 19.

O JOGO — O Ceará entrou em campo com uma equipe praticamente reserva e enfrentou um General Caballero que também possuía uma escalação diferente da titular. Apesar disso, as duas equipes iniciaram o embate de maneira intensa, buscando a todo momento balançar as redes. A primeira oportunidade de abrir o marcador foi da equipe paraguaio. Logo no primeiro minuto, Vergara cobrou falta, mas Richard defendeu sem dificuldades.

Sendo mais firme no ataque, o Vovô foi quem conseguiu de fato abrir o marcador primeiro. Aos cinco minutos, após belo lançamento de Richardson, Nino Paraíba cruzou para Cléber, que estava dentro da área. O centroavante não conseguiu dominar, mas a bola sobrou para Wescley, que não perdoou. Aos 18 minutos, entretanto, o camisa 39 conseguiu aproveitar a nova oportunidade que teve.

Após cruzamento de Wescley, ele avançou para finalizar, o goleiro adversário tentou afastar o perigo, mas a bola acabou batendo no jogador alvinegro e entrar no gol. Cléber ainda ampliou após bela subida aos 32 minutos, em um lance que, assim como o primeiro tento alvinegro, iniciou-se com um lançamento do Richardson para o jogador que estava na lateral da grande área.

No segundo tempo, a superioridade do Vovô só cresceu e isso refletiu no placar. Aos 27 minutos, Mendoza fez o quarto gol alvinegro. Após cobrança de escanteio, a bola bateu na cabeça de Lindoso e sobrou para o camisa 10. Seis minutos depois, ele voltou a marcar, dessa vez com assistência de Zé Roberto. A goleada foi fechada pela garçom do gol anterior, aos 39 minutos.

