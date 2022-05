Cléber fala sobre críticas da torcida e diz: "Tudo serve de aprendizado"

Autor de dois gols e uma assistência na vitória do Ceará sobre o General Caballero nesta terça-feira, 17, pela Copa Sul-Americana, o atacante Cléber encerrou um jejum de quase dois meses sem balançar as redes e foi eleito o craque da partida. Em entrevista coletiva após o embate, o centroavante comentou sobre as críticas que tem sofrido por parte da torcida.

“Tudo serve de aprendizado. Tudo que eu vim trabalhando, eu sabia que seria passageiro. Venho me dedicando nos treinamentos, e iria sair os gols naturalmente. Eu sei que a torcida é um pouco impaciente quando os gols não acontecem. Toda equipe e a comissão técnica me passaram tranquilidade, e eu sabia que esse momento iria chegar. Daqui pra frente é outra história, que venham muitos gols”, ressaltou o atleta.

O treinador Dorival Júnior exaltou a atuação do atacante e ressaltou que, desde a sua chegada ao Vovô, falou que não abriria mão de contar com o atleta no elenco por enxergar um grande potencial nele.

“Ele está de parabéns pelo o que alcançou e vem alcançando. Ele já vinha atuando com muita intensidade e buscando tudo aquilo que conseguiu na noite de hoje. Às vezes as pessoas não percebem a evolução que vem tendo, porque às vezes os gols não aparecem, não acontecem, e de repente o jogador é penalizado por isso. Mas a postura que o Cléber vinha tendo, não demoraria para que ele encontrasse esse caminho (dos gols). Ele tem toda a nossa confiança, sempre teve, desde que cheguei eu falei que não abria mão de contar com o Cléber, porque eu acredito muito no potencial desse rapaz”, disse Dorival.