Após goleada, Ceará se reapresenta e inicia preparação para jogo contra o Santos

O Ceará se reapresentou na manhã desta quarta-feira, 18, no CT de Porangabuçu, depois de golear o General Caballero por 6 a 0 na Arena Castelão. O Vovô iniciou a preparação para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. O time cearense encara o Santos no sábado, 21, às 18h30min, na Arena Barueri, pela sétima rodada da Série A.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no duelo de ontem pela Sul-Americana, fizeram um trabalho regenerativo e de força na academia. Os demais realizaram atividade em campo com aquecimento e treinamento de passes. O técnico Dorival Júnior comandou um treino coletivo em campo reduzido e um trabalho de posicionamento.

O elenco volta a treinar na manhã de quinta-feira, 19, no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu. A delegação viaja para São Paulo no período da tarde. O Ceará acumula quatro jogos sem vencer no Brasileirão. Em cinco partidas disputadas no campeonato, o Alvinegro possui quatro pontos e permanece na zona de rebaixamento, na 17° colocação.

