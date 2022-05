CBF libera áudio do VAR de possível pênalti para o Flamengo contra o Ceará: "Não há contato"

Lance aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo, quando Richardson e Gabigol disputaram bola na área e o atacante caiu pedindo a penalidade

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da conversa entre o árbitro Luiz Flávio de Oliveira e a cabine do VAR em um lance de possível pênalti para o Flamengo, no empate por 2 a 2 entre Ceará e Flamengo, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O lance em questão ocorreu aos 41 minutos do segundo tempo, período em que o clube carioca vencia a partida por 2 a 1. O volante Richardson, do Ceará, e o atacante Gabigol, do Flamengo, dividiram uma bola dentro da área e os jogadores do Flamengo pediram a penalidade, mas o árbitro e o VAR mandaram o lance seguir.

Nos acréscimos do segundo tempo, o Ceará empatou o jogo com um gol de falta de Nino Paraíba, e o lance do possível pênalti voltou a ser discutido nas redes sociais.

Após o jogo, a CBF liberou os áudios da comunicação entre o árbitro Luiz Flávio de Oliveira e a cabine do VAR, formada por Rodrigo Guarizo, Felipe Alan Costa e Renato Cardoso. "O Gabigol escorrega. Não há o contato", diz um dos árbitros no diálogo. "Luiz, pode seguir, tá? Não tem contato com ele. Mantém sua decisão", afirma outro.

