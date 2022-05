Atuação de Marcos Victor em Ceará x Flamengo rendeu elogio do técnico e choro em campo

Defensor estreou na Série A diante de uma equipe tradicional do futebol brasileiro, com o Castelão cheio e não sentiu a pressão. Números comprovam boa participação do atleta em campo

Jogar pelo time principal do Ceará já não era novidade para o jovem Marcos Victor, mas no último sábado, o zagueiro de apenas 20 anos soube, momentos antes da bola rolar, que seria titular do Vovô contra o Flamengo, em plena Série A do Campeonato Brasileiro.

Além de ser a estreia do defensor na elite nacional, do outro lado estava o time mais popular do Brasil, com um dos elencos mais fortes do país. Soma-se a isso um Castelão com mais de 52 mil pessoas na arquibancada. Na disso, porém, intimidou o jovem jogador, que ganhou o reconhecimento do treinador, Dorival Júnior.

“Ele foi muito bem, não tem nem o que falar. Vem numa crescente e isso é importante. Ele vai adquirindo maturidade, cancha, criando uma confiança. É um jogador jovem, então temos que ter paciência, calma e darmos oportunidades [...] A capacidade dele é muito grande e espero que ele não perca essa humildade, continue trabalhando com intensidade, com força, sendo apoiado por todos os jogadores. É um cara que todo mundo gosta na equipe, tem chamado atenção pelas atuações e pelos treinamentos e é isso que nós queremos", disse o comandante alvinegro, na coletiva pós-jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os números de Marcos Victor no duelo entre Ceará e Flamengo, segundo o Footstats, traduzem a boa partida dele. O zagueiro foi o segundo jogador do Vovô que mais acertou passes (27) e o segundo que mais teve a posse de bola — o que demonstra participação ativa no jogo —, perdendo nos dois critérios apenas para Lima. Na contenção, conseguiu fazer um desarme, acertou uma interceptação, além de ter feito quatro rebatidas (afastar a bola). Cometeu apenas duas faltas, tendo sofrido também duas, e ainda deu duas assistências para finalização.

Apesar do jogo contra o Flamengo ter sido o sexto do garoto que pertence ao Floresta pelo Ceará, foi apenas o segundo em que ele atuou 90 minutos. Ele substitui Messias, que notou que não teria condições de atuar durante o aquecimento. Pelas boas atuações do rapaz, a diretoria do Alvinegro já decidiu que vai comprar 60% dos direitos econômicos dele.

Ao fim da partida, Marcos Victor se emocionou e chorou copiosamente. Para o canal oficial do Ceará no YouTube, ele só conseguiu pronunciar as seguintes palavras: "Não consigo descrever nesse momento o que eu estou sentindo. Mais um sonho de criança realizado, só isso que eu tenho a dizer". As imagens divulgadas pela Vozão TV mostram ainda o atleta sendo parabenizados por colegas de clube e interagindo com a torcida.

Tags