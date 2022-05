Dorival Júnior exalta empate contra o Flamengo: "Cada ponto tem um valor muito grande"

O treinador do Ceará concedeu entrevista coletiva após a partida contra o Rubronegro carioca e destacou que acredita no elenco e no trabalho que vem sendo feito

Em coletiva realizada após o empate por 2 a 2 contra o Flamengo, o técnico Dorival Júnior exaltou a forma de jogar do Ceará, apesar das adversidades, e valorizou o ponto conquistado pela equipe contra um adversário difícil.

"Eu acho que cada ponto somado em um campeonato como o Brasileiro, ele tem que ter um valor muito grande, independente de ser ou não dentro da sua casa. Nas três derrotas que nós tivemos, nenhuma equipe foi superior ao Ceará. Nós estamos jogando com alma, com vida, nós estamos nos entregando, os jogadores estão se doando em campo e eles estão entendendo aquilo que a gente gostaria", afirmou.

Dorival exaltou ainda a confiança que tem no elenco e no trabalho que está sendo desenvolvido, e garante que os resultados vão vir em breve.

"Os resultados não aconteceram, mas vão acontecer na frente, eu não tenho dúvida disso, porque com o trabalho que vem sendo desenvolvido, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde acontece. Teria sido uma grande injustiça hoje se o resultado não tivesse sido no mínimo um empate, pelo que a equipe produziu, anulando a equipe do Flamengo. No segundo tempo, 70% da nossa posse de bola foi no campo ofensivo, e isso para mim tem um significado muito grande, porque nós não estávamos enfrentando um adversário qualquer", disse.

O treinador também falou da situação do zagueiro Messias, que foi anunciado como titular antes do jogo, mas acabou não entrando em campo e dando lugar a Marcos Victor, que fez boa atuação.

"O Messias aqueceu, e ele estava preparado para jogar. Infelizmente algo aconteceu que ele não tinha segurança. Então nós optamos por tirá-lo para que a gente não corra o risco ainda maior, até porque são dez jogadores hoje fora de combate. E isso é um complicador porque nós temos um campeonato que é um dos mais difíceis do país, e mesmo assim o trabalho está sendo desenvolvido e sendo buscado um caminho. Então se por um lado nós estamos perdendo, por outro eu fico feliz que todas as alterações e todos aqueles que entraram, entraram muito fortes, decididos, buscando o resultado do primeiro ao último minuto".

Por fim, o técnico agradeceu ao apoio da torcida, que, segundo ele, incentivou o time a buscar o empate até o fim.

"Outro dia eu pedi ao torcedor que faça o que fizeram durante o jogo todo, como hoje, que seria esse o momento em que mais precisaríamos de apoio para chegar ao gol, como chegamos. E foi pelo apoio do torcedor que empurrou o time até os últimos momentos para que conseguíssemos o gol merecidamente, porque o Ceará não merecia sair com outra derrota fora de casa, até porque as outras duas também foram bem injustas", finalizou.

