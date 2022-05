Torcida do Flamengo esgota os 10.502 ingressos disponibilizados para jogo contra o Ceará

Os ingressos destinados à torcida do Flamengo para o confronto contra o Ceará neste sábado, 14, às 16h30min, na Arena Castelão, pela sexta rodada da Série A, estão esgotados. Segundo a ata da reunião de providência para a partida, realizada na última segunda-feira, 9, o Vovô disponibilizou 10.502 lugares para o público visitante.

No estádio, a torcida do Flamengo ocupará parte da inferior e superior do setor sul. Em relação aos valores dos ingressos, a venda ocorreu com os seguintes preços: R$ 120,00 a inteira e R$ 60,00 a meia para a superior, e R$ 140,00 a inteira e R$ 70,00 a meia para a inferior.

Como divulgado pelo próprio Ceará anteriormente, a parte de observações da ata de providência da partida reforça que, caso um torcedor visitante seja identificado em setores destinados para a torcida do Alvinegro, o mesmo será retirado do estádio.