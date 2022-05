Ceará irá expulsar torcedor do Flamengo que estiver no setor inadequado do Castelão

Torcida rubro-negra poderá ocupar setores inferior e superior sul do Castelão no jogo deste sábado, 14, diante do Vovô, pelo Brasileirão

O Ceará informou, por meio de seus redes sociais, que irá expulsar no estádio torcedores do Flamengo que forem identificados nos setores destinados à torcida do Ceará. A decisão foi publicada após torcedores do Rubro-Negro reclamarem do preço dos ingressos para os setores inferior e superior sul. Ambos os espaços serão destinados aos fãs do clube carioca.

Os valores das entradas em ambos os setores variavam entre R$ 140,00 a inteira no inferior, sendo R$ 70,00 a meia, e R$ 120,00 a inteira e R$ 60,00 a meia no superior. De segunda a sábado, os ingressos podem seriam adquiridos na bilheteria B1 do Castelão a partir das 9 horas. A compra também poderia ser feita por meio do site bilhetecerto.com.br, de acordo com o site oficial do clube.

Via rede social, o Flamengo informou na tarde desta segunda-feira, 9, que todos os ingressos para a sua torcida para o jogo haviam sido vendidos. Na mesma rede, além de reclamar do preço dos ingressos, torcedores do Flamengo também alegam estar recebendo "o pior tratamento possível" por conta das grandes filas que estão enfrentando para adquirir os bilhetes.

As equipes se enfrentam neste sábado, 14, às 16h30min, no Castelão, em jogo válido pela Série A do Brasileirão.

