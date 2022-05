Arthur Cabral defende Cléber de críticas no Ceará: "Me deixa triste"

Em entrevista ao FutCast, atacante da Fiorentina disse que se coloca no lugar do centroavante do Vovô e por isso não apoia o as críticas

Último centroavante a se firmar no Ceará, Arthur Cabral saiu em defesa do atacante Cléber, que tem sido bastante criticado pela torcida alvinegra. Em entrevista ao Futcast, nesta sexta-feira, 13, o jogador da Fiorentina lamentou os gestos de substituição feitos por torcedores na arquibancada, no jogo contra o Tombense-MG, enquanto o atleta do Vovô estava caído no chão, após sofrer falta.

“Em relação às cobranças, eu não acho legal. Eu me ponho no lugar do Clebão e de outros camisas 9 que passaram no Ceará e não conseguiram render. Até porque, hoje se cria uma expectativa muito grande, o torcedor olha para mim e, com todo respeito, vê um jogador que chegou à seleção brasileira, que joga na Fiorentina e cria uma expectativa de ter um jogador assim no Ceará, mas é muito difícil. Esse tipo de cobrança; eu cheguei a ver o vídeo do que aconteceu com o Cléber; é algo que não é legal, não apoio, me deixa triste ver isso”, disse.

Arthur afirmou que não é apenas o Ceará que tem problemas para encaixar um “camisa 9” no time, mas elogiou o centroavante do Vovô. “Conheci o Cléber quando visitei o Ceará, ano passado, é um cara super gente boa, já o vi fazer gols, e sei que realmente é um bom jogador, um bom camisa 9, tem potencial, sabe fazer gols, mas tem vezes que as coisas não acontecem. Tem diversos grandes jogadores que passaram por clubes as coisas não aconteceram", analisou.

Por fim, o ídolo alvinegro deixou uma mensagem para o atacante do Vovô e demonstrou que acredita numa recuperação dele no clube. “O que eu passo é força para o Cléber, que sei que (ele) tem muito potencial e realmente pode assumir essa posição, fazer gols e realmente ser o camisa 9 que o Ceará precisa", concluiu.



Confira a entrevista completa com Arthur:

