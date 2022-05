Ceará revela entraves com o Independiente e estima data para o início da venda de ingressos

Restando 12 dias para a partida entre Independiente e Ceará, válido pela última — e decisiva — rodada da Copa Sul-Americana, pelo qual acontecerá no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina, o diretor de eventos e operações do Vovô, Veridiano Pinheiro, esclareceu alguns pontos acerca da comercialização dos ingressos aos torcedores que irão viajar para acompanhar o confronto.

Segundo Veridiano, desde o dia 31 de março a diretoria alvinegra procurou o clube argentino para iniciar a negociação em relação a logística da venda dos ingressos. Inicialmente, o Independiente disponibilizou somente 800 entradas para a torcida do Ceará, número este que foi aumentado para 2 mil após a Conmebol ser acionada.

“Sabendo da alta demanda que tem para esse jogo, um jogo histórico onde o torcedor alvinegro vai marcar uma grande presença, não atenderia (os 800 ingressos). Tentamos de todas as formas com eles, mas foram bastante irredutíveis. Fomos via Conmebol, através do regulamento da competição, onde prevê que eles precisam dar no mínimo 2 mil ingressos ao clube. A Conmebol acionou eles, e assim confirmaram os 2 mil ingressos”, explicou.

O valor do ingresso também foi um entrave. De acordo com o diretor, o Independiente estipulou um valor de 50 dólares, cerca de R$ 253,00 na cotação atual, preço considerado muito alto pela cúpula alvinegra. Diante da situação, a Conmebol novamente foi acionada, mas a entidade ainda não deu um retorno.

“O regulamento da competição reza que é preciso praticar um valor que seja uma média de preço cobrada na competição. Eles só jogaram um jogo em casa, que foi contra o General Caballero, onde cobraram 18 dólares, bem distante do que vem cobrando para nossa torcida. O Ceará sempre vai estar lutando por uma coisa justa para o torcedor. Mais uma vez acionamos a Conmebol, mas ainda não nos respondeu. Estamos cobrando que seja o mais breve possível”, enfatizou.

A ideia é que os torcedores do Ceará possam comprar um voucher em Fortaleza e, quando chegar em Buenos Aires, ter um ponto de troca pelos ingressos, facilitando a logística. A estimativa é de que na próxima segunda-feira, 16, as vendas sejam iniciadas.



