Vina é absolvido no STJD e pode defender o Ceará contra o Flamengo

Meia foi julgado pela expulsão diante do Palmeiras, na primeira rodada da Série A

O meia-atacante Vina foi absolvido por maioria de votos na 5ª comissão disciplinar do STJD pela expulsão na partida contra o Palmeiras, na primeira rodada da Série A do Brasileiro. O atleta foi julgado no artigo 258, que significa conduta contrária à disciplina ou ética esportiva.

Apenas o presidente da sessão votou para Vina ser apenado com uma partida de suspensão, mas não haveria mudança, pois seria a automática, que já foi cumprida pelo jogador na segunda rodada, no duelo entre Ceará e Botafogo. O artigo prevê pena de uma a seis jogos.

Com a absolvição, o camisa 29 do Vovô está livre para atuar neste sábado, 14, contra o Flamengo, em jogo válido pela sexta rodada da Série A, no Castelão.



