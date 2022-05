Lacerda foca no Tombense, mas lembra de indignação na Série A: "Muito puto"

Entre os assuntos abordados com o jogador em coletiva de imprensa, o início ruim do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro e o duelo decisivo contra os mineiros, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

O zagueiro Gabriel Lacerda concedeu entrevista coletiva pré-jogo contra o Tombense-MG nesta terça-feira, 10, no Porangabuçu. Entre os assuntos abordados com o jogador, o início ruim do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro e o duelo decisivo contra os mineiros, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Alvinegro entra em campo nesta quarta-feira, 11, para encarar o Tombense no Castelão, na partida de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. Com a vantagem por ter vencido o jogo da ida por 2 a 0, o Vovô deve atuar com equipe alternativa. Depois de encarar os mineiros, o time do Porangabuçu receberá o Flamengo no sábado, 14.

Apesar da situação favorável na Copa do Brasil, o zagueiro fez questão de ressaltar a concentração da equipe no Tombense neste momento. "Primeiro é pensar no Tombense. Foco total é no Tombense. Passando do Tombense, a gente passa a pensar no Flamengo", afirmou.

"O jogo de amanhã (11/5) é muito importante. Tem que se manter ligado. Não é só pelo placar à frente que está tudo certo e já se classificou. Temos que respeitar os adversários, ter pés no chão. A gente tem que fazer o melhor resultado e sair vitorioso. Até pelos resultados negativos, os vexames que tivemos um pouco atrás, nós temos que continuar mostrando", completou.

Questionado sobre a campanha do Ceará na Série A, o defensor revelou a indignação do elenco com o momento na competição. O Alvinegro perdeu para o Athletico-PR na última rodada do Brasileirão, na Arena da Baixada-PR, e somou a terceira derrota seguida no certame.

"A gente está com o sinal de alerta ligado no Brasileiro, tem se cobrado bastante, principalmente depois do jogo contra o Athletico-PR. Todo mundo no vestiário entrou muito puto. A gente sabia que poderia sair com resultado melhor", contou Lacerda.

Após quatro partidas, o Vovô tem três derrotas e uma vitória no Campeonato Brasileiro e está no Z4. "Cada ponto é muito importante. Não pode se acomodar. Em casa a gente tem que ser invicto. Não pode perder. Ano passado, a gente teve uma formça muito grande, conseguiu a classificação para a Sul-Americana devido aos jogos em casa. Você sair derrota com a presença do torcedor é horrível", disse ele.

