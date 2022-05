Agressivo: Ceará tem os dois jogadores que mais finalizam na Copa do Brasil

Com 13 finalizações, Vina e Mendoza lideram a estatística na Copa do Brasil; os jogadores também são quem mais acertam o alvo, segundo o FootStats

O Ceará tem o segundo melhor ataque da Copa do Brasil ao lado do Coritiba, com sete gols marcados, e também possui os dois jogadores com mais finalizações no torneio: os meia-atacantes Vina e Mendoza. Com ambos os jogadores disponíveis, o Alvinegro recebe o Tombense nesta quarta-feira, 11, às 19 horas, na Arena Castelão, para garantir a vaga nas oitavas de final.

Em campo pelos três jogos do Ceará na Copa do Brasil, Vina e Mendoza já finalizaram um total de 13 vezes e ambos também lideram em finalizações certas. O camisa 29, porém, tem melhor pontaria, com oito acertos ao alvo, enquanto o colombiano chutou em direção ao gol apenas cinco vezes.

Vina também é mais eficiente do que o camisa 10 alvinegro. O atleta já soma três gols na Copa do Brasil, sendo dois no duelo de ida contra o Tombense, e é um dos artilheiros, empatado com mais cinco jogadores: Élton (Cuiabá), Shaylon (Atlético-GO), Eduardo Sasha (Atlético-MG), Edu (Cruzeiro) e Vitor Roque (Cruzeiro). Já Mendoza escorou apenas uma vez, na vitória do Ceará por 3 a 0 contra o São Raimundo-RR, na primeira fase.

Vina também se destaca como o jogador com mais participações diretas na Copa do Brasil, com cinco no total. Além dos três gols marcados, o meia-atacante também realizou duas assistências e é o vice-líder neste quesito na competição, atrás somente de Jorginho, do Atlético-GO, que efetuou três passes para os companheiros balançarem as redes.

Disputando a Copa do Brasil desde a primeira fase, o Ceará é o time com o maior número de finalizações do certame e também o que mais acerta ao alvo. O Vovô chutou 65 vezes, sete a mais que o Coritiba, sendo 30 em direção ao gol, cinco a mais que o Coxa, vice-líder em ambos os quesitos.

Apesar de ter um a jogador menos em boa parte do segundo na partida contra o Tombense, o time de Dorival Júnior não abdicou de atacar o adversário. Foram sete finalizações nos 45 minutos finais, sendo quatro de Mendoza, que entrou pouco antes da expulsão de Messias.

Com a vitória por 2 a 0 no primeiro jogo, em Minas Gerais, o Ceará joga por um empate e pode até perder por um gol de diferença para ser um dos 16 times classificados para as oitavas de final.



