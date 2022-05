Peixoto e Luiz Otávio treinam com bola e participam de atividades com o elenco do Ceará

O centroavante e o zagueiro estiveram em campo com os demais jogadores do elenco alvinegro para as atividades desta segunda-feira, 9, na sede do Vovô

O centroavante Matheus Peixoto e o zagueiro Luiz Otávio, que figuraram no departamento médico nas últimas semanas, participaram de atividades com bola junto aos demais jogadores do Ceará durante o treinamento desta segunda-feira, 9, em Carlos de Alencar Pinto.

O atacante, anunciado pelo Vovô no dia 13 de março, ainda não estreou com a camisa alvinegra. Na última segunda-feira, 2, Daniel Gomes, médico do Ceará, explicou que Peixoto chegou ao clube com uma lesão no tornozelo e, quando estava em processo final da transição, uma nova lesão no mesmo local foi detectada, aumentando o tempo estimado para que o atleta ficasse apto a entrar em campo.

Já Luiz Otávio atuou pela última vez contra o Botafogo, pela segunda rodada do Brasileirão, partida pela qual o zagueiro sofreu uma lesão muscular, assim como o volante Richardson e o meio-campista Léo Rafael. Desde então, o defensor desfalcou o Vovô em cinco jogos, dois pela Copa Sul-Americana, dois pela Série A e um válido pela Copa do Brasil.

Além de Peixoto e Luiz Otávio, Richardson também fez atividades em campo, mas de forma separada. Messias, Léo Rafael e Fernando Sobral seguiram como ausência no treinamento comandado por Dorival Júnior.