Com um a menos e Vina decisivo, Ceará supera o Tombense pela Copa do Brasil

Fora de casa e com um a menos durante boa parte do segundo tempo, o Alvinegro superou o Tombense por 2 a 0 em duelo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil 2022

Com um a menos durante boa parte do segundo tempo, o Ceará superou o Tombense-MG por 2 a 0 nesta quarta-feira, 20, no estádio Soares de Azevedo, em Minas Gerais, em jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Os dois gols do Alvinegro foram marcados pelo meia-atacante Vina, um em cada tempo. O time ainda viu o zagueiro Messias ser expulso com cartão vermelho direto logo no início da segunda etapa.

A partida marcou a quarta vitória do técnico Dorival Júnior em cinco jogos no comando do Vovô, que segue com 100% de aproveitamento como visitante. Com o cartão vermelho para Messias, o time somou quatro expulsões nos últimos cinco certames.

Com a vitória, o Ceará joga com a vantagem do empate e pode até perder por um gol de diferença no duelo de volta, que está marcado para o dia 11 de maio, às 19 horas, na Arena Castelão. Vale lembrar que o classificado para as oitavas de final recebe a premiação de R$ 3 milhões.

O jogo

O primeiro tempo iniciou com o Ceará sendo pressionado pelo Tombense, e o time de Dorival Júnior viu a equipe mineira circular a bola e tentar encontrar espaços nos primeiros cinco minutos do jogo.

Após isso, a equipe alvinegra conseguiu superar a tentativa de pressão dos adversários e começou a trocar mais passes no campo de ataque. E não demorou muito para o Vovô chegar com perigo à meta oponente. Após se livrar da pressão na saída de bola, Lima recebeu pela esquerda e finalizou de fora da área, mas o goleiro Felipe Garcia defendeu sem problemas.

No campo de ataque com maior frequência, não demorou muito para o Ceará abrir o placar. Após falta em Léo Rafael próximo à grande área, Vina cobrou com perfeição e abriu o placar aos 12 minutos.

Após o gol, o Ceará controlou a partida e não permitiu ao Tombense a chegar com perigo à meta de João Ricardo. A melhor chance do time mineiro aconteceu aos 21 minutos, quando o atacante Vinícius Mingotti aproveitou sobra na grande área após cobrança de escanteio e finalizou de bicicleta, mas o chute saiu sem força pela linha de fundo.

Mesmo com a vantagem no marcador, o time de Dorival Júnior não recuou e continuou atacando o rival. E aos 42 minutos o Ceará quase amplia novamente com Vina. Após bola roubada no campo de ataque, o meia-atacante recebeu boa bola enfiada na grande área e finalizou no contrapé de Felipe Garcia, que fez bela defesa e espalmou a bola para escanteio, evitando o Alvinegro a ir para o intervalo com dois gols de vantagem.

Logo no início do segundo tempo, o Tombense quase empatou a partida. Após o pontapé inicial, o lateral-esquerdo Reginaldo recebeu pelo lado do campo, se livrou do marcador e cruzou para a grande área. Gabriel Lacerda afastou mal e a bola sobrou para Marcelinho, que pressionado pelo defensor alvinegro, finalizou para fora.

Após o susto, o Ceará dava indícios de controlar a partida como no primeiro tempo e voltava a ter mais posse de bola que o adversário. Porém, depois de bola lançada para Mingotti, Messias puxou o camisa 9 pelas costas e recebeu cartão vermelho direto por impedir chance clara de gol ainda aos cinco minutos da etapa complementar. Na cobrança de falta, Marcelinho acertou a trave e quase empatou o jogo.

Com um a menos, o Ceará viu o Tombense crescer no jogo, e não demorou para a equipe mineira criar oportunidades claras de gol. Aos 10 minutos, Vinícius Mingotti desperdiçou grande chance dentro da pequena área após cruzamento na esquerda.

Apesar da expulsão de Messias, o Ceará não abdicou de atacar e criou boas oportunidades de gol, principalmente com Mendoza, que entrou na vaga de Erick. E a postura foi recompensada aos 35 minutos, quando Vina, em boa jogada individual, infiltrou na grande área e finalizou de esquerda, sem chances para o goleiro Felipe Garcia, marcando o segundo gol do Vovô e garantindo a vitória da equipe.

Ficha técnica – Tombense x Ceará

Ceará

4-3-3 - João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Gabriel Lacerda e Kelvyn; Rodrigo Lindoso, Léo Rafael (Wescley) e Geovane; Erick (Mendoza), Lima (Lucas Ribeiro) e Vina (Nino Paraíba). Técnico: Dorival Júnior

Tombense-MG

4-3-3 - Felipe Garcia; David, Jordan, Roger e Reginaldo (Manoel); Gustavo (Ciel), Zé Ricardo e Igor; Jean Lucas (Gabriel Henrique), Marcelinho e Vinícius Mingotti (Everton Galdino). Técnico: Hemerson Maria

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG

Data: 20/04/2022

Horário: 21h30 no horário de Brasília

Árbitro: Diego Pombo Lopez-BA

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos-FIFA/BA e Elicarlos Franco de Oliveira-BA

Cartões amarelos: Gabriel Lacerda, Léo Rafael, Geovane e Richard (CSC); David e Zé Ricardo (TOM)

Cartões vermelhos: Messias (CSC)

Gols: Vina (2x)



