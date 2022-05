Rival do Ceará na Copa do Brasil, Tombense não vence há nove jogos

O último triunfo da equipe mineira foi no dia 23 de março diante do América-MG por 3 a 1, pelo Troféu Inconfidência

Próximo rival do Ceará na Copa do Brasil, o Tombense-MG vem de uma sequência de nove partidas sem vitórias. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 19 horas, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. No duelo de ida, o Vovô superou o time mineiro por 2 a 0, no estádio Soares de Azevedo, em Minas Gerais.



O último triunfo da equipe mineira foi no dia 23 de março diante do América-MG por 3 a 1, pelo Troféu Inconfidência. Desde então, o Gavião-Carcará soma seis empates e três derrotas por três competições: Torneio Inconfidência, Série B do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.



Na segunda divisão do Campeonato Brasileiro 2022, a equipe acumula cinco empates, todos em 1 a 1, diante do Vasco, Vila Nova-GO, Cruzeiro, Sampaio Corrêa-MA e Operário-PR. O Gavião-Carcará sofreu apenas um revés na competição, na última rodada contra o Sport por 2 a 0. Com cinco pontos em seis partidas, o time ocupa a 19ª colocação na tabela.



Pelo Troféu Inconfidência, criado em 2020, foram uma vitória e duas derrotas nesta temporada. Os clubes que encerram a primeira fase do Campeonato Mineiro da quinta à oitava posição jogam o certame. Os quatro times fazem duas partidas, ida e volta, pelas semifinais, em que o 5º colocado enfrenta o 8º e o 6º encara o 7º. A decisão é disputada em confronto único.



O Tombense terminou o Estadual na oitava colocação com 11 pontos. No Troféu Inconfidência superou o América-MG nas semifinais, por 3 a 1 no primeiro duelo e perdeu por 1 a 0 no segundo. Classificado para a final, perdeu o título para o Democrata ao ser derrotado por 1 a 0.



Confira a sequência de nove derrotas do Tombense-MG:



Sport 2 x 0 Tombense-MG (Série B do Campeonato Brasileiro)

Tombense-MG 1 x 1 Vasco (Série B do Campeonato Brasileiro)

Vila Nova-GO 1 x 1 Tombense-MG (Série B do Campeonato Brasileiro)

Tombense-MG 1 x 1 Cruzeiro (Série B do Campeonato Brasileiro)

Tombense-MG 2 x 0 Ceará (Copa do Brasil) (Série B do Campeonato Brasileiro)

Sampaio Corrêa-MA 1 x 1 Tombense-MG (Série B do Campeonato Brasileiro)

Operário-PR 1 x 1 Tombense-MG (Série B do Campeonato Brasileiro)

Democrata-MG 1 x 0 Tombense-MG (Troféu Inconfidência)

América-MG 1 x 1 Tombense-MG (Troféu Inconfidência)







