Ceará terá sequência de três jogos como mandante em uma semana

Após jogar fora de casa três vezes nas últimas cinco partidas, o Ceará realizará três jogos como mandante em um período de sete dias. O Alvinegro receberá o Tombense, o Flamengo e o General Caballero, nesta ordem, nos próximos dias 11, 14 e 17 de maio, em confrontos válidos pela Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana, respectivamente.

Com o calendário apertado, a sequência de três jogos em casa minimiza o desgaste proporcionado pelo período entre as partidas, além das longas viagens realizadas pela equipe. Fatores que culminaram na longa lista de desfalques por lesão do time, que atualmente conta com oito jogadores no departamento médico: os zagueiros Messias e Luiz Otávio, o lateral-direito Buiú os volantes Léo Rafael, Fernando Sobral e Richardson, e os atacantes Jael e Matheus Peixoto.

A sequência também ajuda o time a ter o apoio da torcida em jogos decisivos dentro dessa série. O time busca a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Tombense e também tentará manter-se isolado na liderança do Grupo G da Sul-Americana, contra o General Caballero. Além disso, o Vovô ocupa a 17° posição do Brasileirão e quer a segunda vitória no campeonato diante do Flamengo para afastar-se da zona de rebaixamento.

O técnico Dorival Júnior também terá a oportunidade de melhorar o aproveitamento no comando do Ceará na Arena Castelão. Em quatro jogos, o treinador tem apenas 50% de aproveitamento, com duas vitórias e duas vitórias.

E após essa sequência, o Vovô voltará a disputar outra maratona de jogos como visitante, com uma média de uma partida a cada três dias. Nos próximos sete confrontos, o Vovô jogará sem o apoio massivo da torcida em seis. Apesar de ter o Clássico-Rei nessa sequência, o mando de campo será do Fortaleza.

