Médico do Ceará atualiza situação de jogadores no DM e revela nova lesão de Matheus Peixoto

Na coletiva que concedeu na tarde desta segunda-feira, 2, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, levou o médico Daniel Gomes para atualizar as informações sobre os jogadores que estão lesionados no clube.

Robinson admitiu que a quantidade de jogadores no departamento médico está alta, mas afirmou que já existem trabalhos internos para resolver essa questão. "O número de lesões esse ano, realmente, está fora do normal, fora da curva [...] A gente corrigiu alguns processos internos, fizemos trocas de pessoas e algumas situações que nós detectamos e estamos em um momento de alinhamento disso tudo", disse.

Depois de destacar que os atacantes Dentinho e Zé Roberto já estão à disposição do técnico Dorival Júnior, inclusive refutando que o primeiro esteja fora de forma, o presidente do Vovô perguntou nome por nome dos atletas que estão no DM para ouvir sobre a atual condição e previsão de retorno de cada um.

Sobre o atacante Matheus Peixoto, Daniel Gomes explicou que quando o jogador foi contratado, o clube sabia que ele vinha de um grave entorse no tornozelo, mas em contato com o médico que já cuidava dele, a previsão era de quatro semanas (seis, desde a lesão, mas ele já fazia tratamento há duas semanas). Após o período, concluído no Ceará, o atacante chegou a ser inserido nos treinos com os demais atletas e vinha respondendo bem, fez toda a parte de transição, mas acabou sofrendo novo entorse no tornozelo, há duas semanas. O processo de reabilitação, portanto, foi freado.

Há sete semanas em Porangabuçu, Peixoto deve retomar a transição e aprimoramento físico ao longo desta, mas como está há bastante tempo sem jogar, a previsão é de que ele só esteja realmente à disposição de Dorival Júnior daqui a três semanas.

O médico também ressaltou que Marcos Ytalo e Jael seguem cumprindo o protocolo pós-operatório, do joelho e tendão de Aquiles, respectivamente, sendo que o lateral-direito já está na parte de preparação física, mas ainda demora alguns dias para recuperar todo o condicionamento. Quanto ao centroavante, a previsão de recuperação era de seis meses e ele cumpriu apenas cinco, até o momento. Nesta semana será feito um teste de força e equilíbrio com o jogador para que ele possa ser entregue ao departamento físico. Ele deve ficar fora de combate por mais um mês.

Quanto a Luiz Otávio, Richardson e Léo Rafael, que tiveram lesões musculares no jogo contra o Botafogo, há duas semanas, farão exames de imagem nesta terça-feira, 3, e se estiver tudo ok, serão liberados para iniciar a transição.

Com relação ao volante Fernando Sobral, o clube já havia informado mudança de diagnóstico de lombalgia para fratura de vértebra lombar, identificada por ressonância e tomografia. O tratamento é de seis semanas e agora que o jogador cumpriu três, estando, portanto, na metade do processo.

