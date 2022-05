Após derrota no Brasileirão, Ceará se reapresenta nesta segunda com foco da Copa do Brasil

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 19 horas, no Castelão, pelo jogo de volta da terceira fase da competição

O elenco do Ceará se reapresenta na tarde desta segunda-feira, 9, às 16 horas, e inicia a preparação para o jogo diante do Tombense-MG. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 19 horas, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

No duelo de ida, o Vovô superou o time mineiro por 2 a 0, no estádio Soares de Azevedo, em Minas Gerais. Os dois gols do Alvinegro foram marcados pelo meia-atacante Vina. Com a vitória, o Alvinegro do Porangabuçu joga com a vantagem do empate e pode até perder por um gol de diferença. Vale lembrar que o classificado para as oitavas de final da competição recebe a premiação de R$ 3 milhões.

O Ceará iniciou, na última quinta-feira, 5, o check-in e venda de ingressos para a partida. As entradas podem ser adquiridas na sede ou nas lojas credenciadas do clube, com valores que variam entre R$ 30 a R$ 280.

Durante a semana, a equipe comandada por Dorival Júnior contará com cinco treinamentos preparatórios para os próximos dois confrontos. O primeiro contra o time mineiro e o segundo diante do Flamengo, pela Série A do Brasileirão.



