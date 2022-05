Após derrota na Série A, jogadores do Ceará vão ao Garota Vip; veja vídeo

Horas depois de o Ceará ter perdindo sua segunda partida seguida em casa pela Série A do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0 para o RB Bragantino, neste sábado, 30, alguns atletas do clube compareceram ao Garota Vip, do cantor Wesley Safadão. Vina, Iury Castilho, Richard Coelho e Michel Macedo foram flagrados na festa que ocorreu no estacionamento da Arena Castelão, contou com atrações do forró e sertanejo e foi encerrada na manhã deste domingo, 1º.

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e geraram revolta nos torcedores do Alvinegro de Porangabussu, especialmente pelo fato de o time ter sido derrotado diante dos mais de 23 mil torcedores. O revés foi o segundo seguido do Vovô no Brasileirão, já que perdeu na estreia em casa para o Botafogo, por 3 a 1.

"Depois de uma partida tenebrosa, é uma derrota ridícula por incompetência do time e da diretoria. Os "bons" jogadores foram à farra, comemorar o que não sei. Nada contra vida particular dos mesmos, mas não era o momento. Pior momento pra isso acontecer", escreveu uma torcedora na publicação do vídeo que foi compartilhado no Twitter.

Na Série A, o Ceará ocupa a 15ª colocação tendo 3 pontos conquistados em 3 jogos, com retrospecto de uma vitória e duas derrotas. O próximo confronto do Alvinegro será nesta terça-feira, 3, diante do Deportivo La Guaira, pela Copa Sulamericana, competição onde os comandados de Dorival Júnior é o líder de sua chave.

