Lacerda classifica 1° tempo ruim do Ceará como decisivo na derrota diante do Bragantino

Vovô foi derrotado pelo RB Bragantino em 1 a 0 na noite deste sábado, 30, no Castelão, pela 4ª rodada do Brasileirão

Titular do Ceará na derrota diante do RB Bragantino pelo Brasileirão em 1 a 0, o zagueiro Gabriel Lacerda lamentou o revés do Alvinegro e comentou que 'pecados' do grupo no primeiro tempo foram decisivos para o resultado final.

"A gente acabou pecando um pouco no primeiro tempo, sofremos o gol e acabamos que eles estavam saindo com facilidade na saída de bola e a gente acabava tendo que correr para trás e isso dificultou a gente. A gente acabou pagando o preço (pelo 1° tempo). No segundo tempo a gente lutou até o final, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol, que é o mais importante", concluiu o defensor.

Com o resultado, o Vovô ocupa a 15ª colocação na tabela com 3 pontos somados em 3 jogos, com uma vitória e duas derrotas. O Alvinegro de Porangabuçu possui um jogo a menos por não ter jogado o Clássico-Rei da terceira rodada, que foi adiado por conta da final do Estadual. O embate será disputado em junho.

O Ceará volta a campo na próxima terça-feira, 3, às 21h30min, no Castelão, diante do Deportivo La Guaira, pela Copa Sul-Americana. Já o Bragantino, pela Copa Libertadores, recebe o Vélez às 21 horas na quinta-feira, 5.







