Série A: Ceará é derrotado pelo Bragantino por 1 a 0 no Castelão

Ytalo foi autor do gol que deu a vitória ao Massa Bruta. Com o novo revés, Vovô segue na segunda parte da tabela do Brasileirão

O Ceará foi derrotado pelo RB Bragantino em 1 a 0 na tarde deste sábado, 30. Pela 4ª rodada da Série A do Brasileirão, as equipes se enfrentaram na Arena Castelão e Ytalo foi autor do gol que deu a vitória ao Massa Bruta.

Com o resultado, o Vovô ocupa a 15ª colocação na tabela com 3 pontos somados em 3 jogos, com uma vitória e duas derrotas. O Alvinegro de Porangabuçu possui um jogo a menos por não ter jogado o Clássico-Rei da terceira rodada, que foi adiado por conta da final do Estadual. O embate será disputado em junho.

O Ceará volta a campo na próxima terça-feira, 3, às 21h30min, no Castelão, diante do Deportivo La Guaira, pela Copa Sul-Americana. Já o Bragantino, pela Copa Libertadores, recebe o Vélez às 21 horas na quinta-feira, 5.

O JOGO — Desde os minutos iniciais, a proposta de jogo de ambas as equipes ficou clara. O RB Bragantino, mesmo como visitante, tinha a posse e as principais ações do jogo, mas finalizava mal. O Ceará buscava ser incisivo quando tinha a bola, mas com Mendoza e Erick anulados pela marcação adversária, pouco produzia no ataque.

Além da pouca participação dos camisas 10 e 11, o Vovô também se mostrava lento e pouco agressivo, especialmente no meio de campo e no ataque, de forma que a bola pouco chegou em Vina e, quando ela ia ao ataque, era sempre de forma 'quadrada'.

Aproveitando-se do domínio que tinha, o Massa Bruta abriu o placar aos 16 minutos. Após chegada de velocidade com cruzamento, a bola sobrou para Ytalo, que colocou a equipe visitante em vantagem no placar. Do outro lado do campo, o Ceará tentou correr atrás do prejuízo, mas jogando de forma mais lenta e com espaços mal preenchidos, o Vovô só foi assustar a meta do goleiro Cleiton aos 21 minutos.

Em uma das quatro finalizações que o time deu na primeira etapa, a bola ficou num bate e rebate entre Vina e Mendoza e sobrou para Erick. O jogador tentou ajeitar a pelota no começo da grande área, mas acabou finalizando para fora. Trabalhando em cima das deficiências do Ceará, o Bragantino chutou ao gol o dobro de vezes, sendo três diretamente para o gol de João Ricardo, mas o defensor alvinegro cumpriu bem seu papel nos 45 minutos iniciais.

Na segunda etapa, tanto Ceará quanto RB Bragantino voltaram ao campo sem alterações, mas vendo uma nova cansativa partida se formar, o técnico Dorival Júnior promoveu mudanças nas zonas ofensivas do Ceará.

Com as entradas de Victor Luis, Iury Castilho, Nino Paraíba, Wescley e João Victor, o Alvinegro passou a ter mais posse de bola, principalmente no campo ofensivo, e obrigou o adversário a segurar o placar e jogar por contra-ataque. Embora tenha tido mais a bola na frente, o Vovô não conseguiu, até o apito final, balançar a rede do goleiro Cleiton e, mesmo pressionando até os segundos finais.

