"A maior virtude da nossa equipe é a união", diz Messias após vitória do Ceará na Sul-Americana

Messias, de cabeça, ampliou a vantagem no marcador para o Alvinegro aos 23 do segundo tempo

O Ceará derrotou o General Caballero-PAR por 2 a 0 e segue na liderança do grupo G da Copa Sul-Americana. Em coletiva pós-jogo, o zagueiro Messias ressaltou o esforço coletivo da equipe alvinegra. O atleta também comentou sobre o gol marcado que sacramentou o triunfo do Vovô.

“A maior virtude da nossa equipe é a união, o trabalho. Nossa equipe é muito consciente do que quer. Não só nos jogos, mas também nos treinamentos. agente sabe o que quer, o que busca. Trabalha exaustivamente para alcançar os nossos objetivos. Então, acho que nossa maior virtude é o trabalho, é a união, é o esforço coletivo. Isso vem sendo demonstrado dentro de campo junto com a técnica e a tática. Mas, a união da equipe, o trabalho árduo são as maiores virtudes da nossa equipe e, graças a Deus, estamos colhendo frutos”, destacou.

Sobre o assunto Faltando 3 jogos, Ceará é líder e tem vantagem na ponta do grupo na Sul-Americana

Com novo triunfo, Ceará chega à sexta vitória seguida fora de casa

Dorival valoriza campanha do Ceará na Sula, mas ressalta: "Não podemos vacilar"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Messias, de cabeça, após cobrança de escanteio, ampliou a vantagem no marcador para o Alvinegro do Porangabuçu aos 23 do segundo tempo. Questionado sobre possível falta no goleiro paraguaio, o zagueiro considerou que o contato não foi faltoso. “Foi uma jogada normal. Jogada de escanteio com contato dentro da área. Não vejo falta, não vejo contato faltoso. Muito feliz em fazer o gol e ajudar nossa equipe com gol e sair com a vitória que é o mais importante”, disse.

O defensor comentou ainda sobre o jogo aéreo do General Caballero e também frisou a qualidade dos atletas do Ceará no fundamento. “É uma equipe que tem bons cabeceadores realmente. Nossos jogadores são qualificados para jogar contra equipes qualificadas. Então, a gente trabalha muito essa jogada aérea. Fui feliz em fazer o gol. Então, se a fortaleza deles é o jogo aéreo, nós também temos jogadores muito competentes. Temos batedores competentes para que possamos lutar contra essa barreira. E, graças a Deus, fui feliz e pude ajudar a nossa equipe”, reforçou.



Tags