Dorival valoriza campanha do Ceará na Sula, mas ressalta: "Não podemos vacilar"

Apesar da liderança do alvinegro no Grupo G do torneio continental, com 100% de aproveitamento, o treinador reforçou que é preciso ter foco para os três jogos restantes

Após a importante vitória do Ceará por 2 a 0 diante do General Caballero, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, o treinador Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva no Paraguai e exaltou a campanha do Ceará até o momento na competição, mas reforçou que é preciso ter “equilíbrio e tranquilidade” para os três jogos que restam na fase de grupos.

“Acho que nós temos que ter equilíbrio e tranquilidade. Foi um resultado importante, mas é apenas um resultado. É uma competição que elimina três representantes do grupo e apenas um acaba permanecendo. Foi um bom início de fase até esse momento, mas teremos que confirmar tudo isso nos três próximos resultados. Precisaremos estar focados, ligados e muito concentrados para a sequência”, comentou.

Líder invicto e com 100% de aproveitamento no Grupo G do certame continental, o Alvinegro de Porangabuçu depende somente de si para avançar de fase. Apesar do cenário favorável, o comandante voltou a ressaltar que nada está definido.

“Nós não podemos vacilar em momento nenhum. Tivemos um bom início, mas precisamos da confirmação na segunda fase, no momento que se afunila a competição. Teremos dois jogos em sequência dentro de casa e posterior a isso uma última partida fora, na Argentina, contra um adversário direto. Sabemos que foi um grande resultado, mas que nada está decidido”, disse.

