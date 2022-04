Faltando 3 jogos, Ceará é líder e tem vantagem na ponta do grupo na Sul-Americana

Após a vitória por 2 a 0 sobre o General Caballero na noite desta terça-feira, 26, o Ceará segue dominando o Grupo G da Copa Libertadores e é o único time com 100% de aproveitamento da chave. Com vantagem na liderança da tabela e restando três jogos, o cenário para que o Alvinegro de Porangabuçu avance às oitavas de final é bem favorável.

Com os jogos de ida completados, o Vovô figura na primeira colocação com três pontos a mais que o Independiente-ARG, segundo colocado do grupo. Nos embates de volta, entretanto, a equipe cearense terá dois jogos em sequência na Arena Castelão: La Guaira, que acontece já na próxima terça-feira, 3, às 21h30min, e o General Caballero, no dia 17 de maio.

O Independiente, assim como o Vovô, também enfrentará as mesmas duas equipes nas rodadas iniciais, com a diferença da questão dos mandos de campo, já que o confronto diante do General Caballero será fora de casa. Caso o clube argentino tropece em alguma das duas partidas, com derrota ou empate, basta o Ceará vencer os dois jogos em casa que garante a classificação antecipada.

O cenário mais provável, entretanto, é de que tanto o Ceará como o Independiente conquistem os seis pontos nestas duas rodadas. A decisão pela vaga, então, aconteceria no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina. Neste caso, o Alvinegro entraria em campo precisando de somente um empate para avançar de fase, enquanto o “Rei de Copas” teria a obrigação de conquistar a vitória.



