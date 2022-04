Lesionados, Luiz Otávio e Mendoza desfalcam o Ceará contra o General Caballero

Atletas estavam com a delegação alvinegra no Rio de Janeiro, mas retornaram à capital cearense após sentirem desconforto; Vovô soma nove desfalques para o jogo

O zagueiro Luiz Otávio e o atacante Stiven Mendoza desfalcam o Ceará contra o General Caballero-PAR, nesta terça-feira, 26, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os dois estavam com a delegação do clube no Rio de Janeiro, mas não seguiram com o time para o Paraguai e retornaram à Fortaleza.

O defensor está com uma mialgia na panturrilha devido à sequência de jogos, enquanto o colombiano sentiu um desconforto muscular. Com as ausências, o Ceará chaga a nove desfalques para o jogo em Assunção.

Outros nomes que estão fora da partida são Nino Paraíba, que cumpre seu segundo e último jogo de suspensão pela expulsão diante do Independiente-ARG, Fernando Sobral, que sofreu uma lombalgia, Zé Roberto, com um trauma no tornozelo esquerdo, Richardson e Léo Rafael, ambos com lesão muscular, e Dentinho e Matheus Peixoto, que passam por transição.

Mendoza havia atuado em todas as partidas pelo Ceará na temporada, e tem sido um dos principais nomes do ataque Alvinegro. Pela Sul-Americana, o colombiano marcou o primeiro gol na vitória por 2 a 1 diante do Independiente. Já Luiz Otávio perde o seu quinto jogo na temporada. O zagueiro já havia ficado fora contra o Tombense-MG, pela Copa do Brasil, e esperava-se que se recuperasse a tempo do jogo no Paraguai, mas não foi possível.

O Ceará está com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana e lidera o grupo G, com seis pontos. O Independiente-ARG aparece em segundo, com três, e Deportivo La Guaira e General Caballero dividem as últimas colocações, com um ponto cada.

O jogo entre General Caballero x Ceará acontece nesta terça-feira, 26, às 19h15min, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção/PAR.

Com informações do setorista Horácio Neto, da rádio O POVO CBN

