Quatro atletas se juntam ao elenco do Ceará para jogo no Paraguai

Quatro jogadores do Ceará se juntaram à delegação alvinegra no Rio de Janeiro na preparação para o duelo contra o General Caballero na próxima terça-feira, 26, pela Copa Sul-Americana: os laterais Victor Luís e Bruno Pacheco, o volante Richard e o goleiro Vinícius Machado.

O técnico Dorival Júnior havia poupado alguns nomes para o jogo contra o Tombense-MG, pela Copa do Brasil, e utilizou um elenco bem modificado no confronto. Na programação divulgada pela assessoria, o Ceará resolveu não retornar para Fortaleza e continuar a preparação no Rio de Janeiro, e de lá, seguir para Assunção/PAR.

O Esportes O POVO já havia se antecipado e divulgado as reincorporações de Bruno Pacheco e Richard, mas além deles, Victor Luís e Vinícius Machado também viajaram participaram do treino dessa sexta-feira, 22. No domingo, 24, toda a delegação segue junta para Assunção/PAR, onde o clube vai concluir sua preparação para o jogo contra o General Caballero.

Do time que estava disponível contra o Tombense-MG, apenas Léo Rafael, que sentiu uma lesão muscular, não segue com a delegação para o Paraguai e deve retornar à capital cearense.

