Ceará desembarca no Paraguai para jogo contra o General Caballero pela Sul-Americana

O Ceará chegou em Assunção, capital do Paraguai, onde enfrentará o General Caballero pela Sul-Americana. A delegação alvinegra desembarcou no país no fim da manhã deste domingo, 24. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, 26, às 19h15min, no estádio Manuel Ferreira, pela terceira fase da competição continental.

O embarque aconteceu em voo fretado e direto entre o Rio de Janeiro e o Paraguai. O Vovô estava na capital fluminense desde quinta-feira, 21, quando retornou de Muriaé, em Minas Gerais, local onde venceu o Tombense-MG pela Copa do Brasil. A delegação alvinegra foi recepcionada por alguns torcedores no aeroporto.

Sobre o assunto General Caballero anuncia novo técnico antes de encarar o Ceará na Sul-Americana

Antes de viajar para o Paraguai, Ceará fez último treino no Rio de Janeiro, neste sábado

Torcedores recepcionam Ceará em chegada ao Paraguai antes de jogo pela Sul-Americana; veja vídeo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda neste domingo, o elenco realizará o primeiro treinamento em solo paraguaio. O elenco treinará em um campo particular de Assunção às 18 horas. Na segunda-feira, 25, a equipe cearense fará o último treino antes do confronto diante do time paraguaio.

Com duas vitórias nos primeiros jogos, o Vovô lidera o grupo G da. Ao todo, o Ceará marcou quatro gols e foi vazado em apenas uma oportunidade. Com triunfos diante do Independiente e do La Guaira, o Alvinegro está 100% na competição continental. Já o General Caballero é o lanterna da chave, com apenas um ponto conquistado.

Tags