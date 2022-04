Erick destaca importância de jogo do Ceará contra o General Caballero pela Sula: "Não tem favorito"

Atacante negou favoritismo do Vovô, mesmo diante do momento ruim da equipe paraguaia e do retrospecto positivo do Alvinegro fora de casa

O Ceará encara General Caballero-PAR na próxima terça-feira, 26, às 19h15min, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai, pela terceira fase da Sul-Americana. Em coletiva antes do confronto, concedida nesta segunda-feira, 25, o atacante Erick ressaltou a importância do duelo para abrir vantagem na liderança do grupo G. No entanto, o jogador evitou falar sobre favoritismo da equipe alvinegra.

“É um jogo muito importante para nós que vale a liderança do grupo. Jogo sul-americano não tem favorito, ainda mais fora de casa. Mas, é continuar trabalhando, fazer o que o professor Dorival vem passando para a gente. Fazer um grande jogo lá e, se Deus quiser, sair com a vitória”, reforçou.

O General Caballero vive um momento ruim na temporada. Após empate sem gols contra o 12 de Octubre, pelo Campeonato Paraguaio, o treinador Gustavo Bobadilla, deixou o comando técnico da equipe. Na última rodada do Apertura, o Rojo Mallorquín perdeu para Olímpia por 3 a 2. Com o resultado, o time chegou ao sexto jogo consecutivo sem vitória. Na Sul-Americana, estreou com empate, por 1 a 1, em casa, diante do La Guaira e na segunda rodada foi derrotado pelo Independiente-ARG pelo placar de 2 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Antes de viajar para o Paraguai, Ceará fez último treino no Rio de Janeiro, neste sábado

Torcedores recepcionam Ceará em chegada ao Paraguai antes de jogo pela Sul-Americana; veja vídeo

Ceará desembarca no Paraguai para jogo contra o General Caballero pela Sul-Americana

Erick também comentou sobre a campanha fora de casa do Vovô nesta temporada. O time cearense soma cinco vitórias seguidas como visitante neste ano. Em nove jogos disputados fora de casa, o Alvinegro acumula sete triunfos, um empate e somente uma derrota. “O mérito é de todos os jogadores e da comissão técnica. Se nós vencermos, vamos para a oitava vitória fora de casa. É continuar nessa batida e se Deus quiser vamos fazer um grande jogo lá”, destacou.

O atleta falou ainda sobre seu retorno após se recuperar de lesão e dos objetivos no Ceará para este ano. “Eu venho me soltando um pouco mais. Eu tive uma lesão difícil que me deixou de fora durante três meses. É meio complicado você voltar de uma lesão que me tirou por muito tempo, ainda mais que eu perdi a pré-temporada. Eu venho trabalhando muito. Eu acho que eu tenho muito a evoluir”, frisou.

“Meu foco para esse ano é ajudar o Ceará a ter uma colocação melhor no Brasileiro. Na Sul-Americana, a gente tem que se classificar. Na Copa do Brasil, fizemos um jogo difícil fora de casa e fizemos um bom resultado. Agora é voltar para o Ceará e buscar uma classificação”, completou.



Tags