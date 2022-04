Ceará tem 81% de aproveitamento como visitante e mira 6ª vitória seguida fora

Próximo compromisso do Ceará na temporada é contra o General Caballero, do Paranguai, em Assunção, pela terceira rodada da Sul-Americana 2022

O Ceará entra em campo na próxima terça-feira, 26, em Assunção, no Paraguai, para encarar o General Caballero pela terceira rodada da Sul-Americana. O time do Porangabuçu tem aproveitamento de 81,4% como visitante em 2022 e mira sexta vitória seguida fora de casa para abrir aumentar a vantagem na liderança do grupo G.

O embate com o Rojo de Mallorquín será o décimo jogo do Vovô longe do Castelão. Em nove confrontos até o momento como visitante, o Alvinegro tem sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, esta para o Iguatu na eliminação do Campeonato Cearense.

Depois do tropeço no Estadual, a equipe engatou cinco vitórias seguidas, as três últimas já sob o comando de Dorival Júnior (Palmeiras, Deportivo La Guaira e Tombense).

O confronto contra o Paraguaios em Assunção pode deixar a situação dos cearenses bastante favorável em busca da classificação para o mata-mata da Sul-Americana. Depois da partida diante do General Caballeros, o Ceará se preparará para os três duelos finais da fase de grupos da competição: sendo os próximos dois em casa contra La Guaira-VEN e o próprio Rojo de Mallorquin e o último fora diante do Independiente-ARG.

