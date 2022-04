Jogo entre General Caballero x Ceará pela Sul-Americana tem local definido

A partida entre General Caballero-PAR x Ceará, pela terceira rodada da Copa Conmebol Sul-Americana, teve seu local definido. Será no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção/PAR. O duelo está marcado para terça-feira, 26, às 19h15min.

O clube paraguaio ainda não pode mandar os jogos na sua casa, o Estadio Leandro Ovelar, pelo local ainda não ter sido liberado pela Conmebol. Na primeira rodada, o General Caballero jogou no Estádio Defensores del Chaco, principal palco do Paraguai, mas o local estará indisponível para o duelo contra o Alvinegro, pois vai receber Libertad x Athletico-PR, pela Libertadores, no mesmo dia e horário.

Sobre o assunto Ceará e outros três times são os únicos 100% na Sul-Americana

Dorival disse sim ao Ceará antes de ouvir proposta salarial; saiba os bastidores da negociação

Técnico do Ceará, Dorival Júnior critica gramado do Castelão: "É terrível"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, a Conmebol oficializou, nessa segunda-feira, 18, a partida para o Estádio Manuel Ferreira, que tem capacidade para cerca de 22 mil pessoas, e é onde o Olimpia costuma mandar seus jogos de pequeno e médio porte.

Em fala ao Esportes O POVO, a assessoria do Ceará informou que vai divulgar nesta terça-feira, 19, como será a logística de viagem até o local do jogo. De acordo com o regulamento da CONMEBOL, as viagens devem ser realizadas com voo fretado.

O Ceará é o líder do grupo G, com seis pontos, seguido de Independiente-ARG, com três. Deportivo La Guaira e General Caballero ainda não venceram na competição e dividem o 3º e 4º lugares com um ponto cada.

Tags