Ceará melhora números ofensivos após chegada de Dorival Júnior

O Ceará chegou apenas a cinco jogos sendo comandado pelo técnico Dorival Júnior, mas as diferenças implementadas no grupo pelo técnico já podem ser vistas não somente em campo, mas também nos números de gols produzidos pelo grupo.

Desde que o novo treinador começou a comandar o elenco, o número de gols anotados cresceu. Em cinco jogos, o Ceará chegou a dez gols somados, com quatro vitórias e uma derrota. Na temporada, ao todo, o Vovô já balançou a rede 29 vezes. Ou seja, 1/3 dos tentos marcados até aqui foram com Dorival Júnior na beira do gramado.

Dorival Júnior chegou ao Ceará após desligamento do técnico Tiago Nunes. Ele já comandou o Vovõ em dois jogos pela Copa Sul-Americana — onde conquistou duas vitórias —, duas partidas pelo Brasileirão (um triunfo e um revés) e um embate pela Copa do Brasil, que terminou com vitória para o Vovô diante do Tombense-MG.

