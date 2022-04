Veja quem pode deixar o DM do Ceará para encarar o General Caballero

Sete jogadores do Ceará desfalcam o time contra o Tombense-MG nesta quarta-feira, 20, devido à lesão ou desgaste físico. Por outro lado, Dorival Júnior deve ganhar o retorno de pelo menos dois atletas para encarar o General Cabellero-PAR pela Sul-Americana, na terça-feira, 26.

A lista de ausentes é formada pelos volantes Fernando Sobral, Richard e Richardson; os laterais Victor Luis e Bruno Pacheco; e os atacantes Dentinho e Matheus Peixoto. O repórter Horácio Neto, setorista do Ceará pela Rádio O POVO CBN, detalhou no programa Esportes do POVO a situação de cada jogador e a possibilidade de volta contra os paraguaios. Veja o vídeo abaixo a partir de 46min:

Os retornos mais prováveis são de Richard e Bruno Pacheco. Os dois não viajaram para encarar o Tombense por desgaste físico e devem estar em condições físicas ideais até terça-feira.

O centroavante Matheus Peixoto vive a expectativa de estrear pelo Alvinegro. O atleta se recuperou de lesão no tornozelo e está em fase final de transição. Ele pode ser a principal novidade na lista de relacionados do técnico Dorival Júnior para o jogo na Sul-Americana. O atacante foi anunciado como reforço do Vovô em março.

Victor Luis (lesão muscular na coxa direita) e Dentinho (edema muscular na coxa esquerda) estão próximos de iniciar período de transição. A última partida da dupla foi justamente na eliminação do clube para o CRB na Copa do Nordeste. O lateral-esquerdo vinha fazendo bons jogos. Já o atacante, que retornou ao futebol brasileiro após dez anos atuando na Ucrânia, só disputou uma partida até agora pelo Alvinegro.

Fernando Sobral e Richardson seguem lesionados e não têm previsão de retorno até o momento. Os dois serão avaliados ao longo desta semana.

Com informações do repórter Horácio Neto

