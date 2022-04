Com jogo pela Sul-Americana à frente, Ceará não volta para casa após vencer Tombense

O Ceará definiu a logística visando o confronto contra o General Caballero pela Copa Sul-Americana, que acontece na próxima terça-feira, 26. Após vencer o Tombense por 2 a 0 fora de casa, o elenco alvinegro não volta para a capital cearense e viajará para o Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira, 22, onde treinará na capital carioca antes de embarcar para Assunção, no Paraguai, local do duelo pela competição internacional.

Conforme divulgado pela assessoria de comunicação do clube, a equipe alvinegra permanecerá de sexta a sábado no Rio de Janeiro, onde realizará os treinos no Clube da Aeronáutica, e viaja na manhã de domingo para Assunção. Na capital paraguaia, o clube treina ainda no domingo pelo período da noite e finaliza a preparação na segunda-feira, 25.

Sobre o assunto Veja quem pode deixar o DM do Ceará para encarar o General Caballero

Lesionados, Luiz Otávio e Zé Roberto são desfalques do Ceará contra o Tombense

Com um a menos e Vina decisivo, Ceará supera o Tombense pela Copa do Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O confronto marcará a quarta partida do Ceará como visitante nos últimos seis jogos. Antes disso, o Alvinegro viajou para enfrentar Palmeiras, Deportivo La Guaira e o Tombense, e obteve a marca de 100% de aproveitamento como visitante.

Após o duelo contra os paraguaios, o Ceará jogará como mandante os dois próximos jogos, quando recebe o RB Bragantino e o Deportivo La Guaira.

Tags