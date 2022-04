"Peço desculpas pela partida que fizemos", diz Messias após derrota do Ceará para Botafogo

Zagueiro admitiu ter sido o "principal culpado" em lance que gerou o terceiro gol da equipe carioca no Castelão: "Aceito as vaias"

O Ceará conheceu sua primeira derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, 17, o Vozão perdeu para o Botafogo por 3 a 1, diante de sua torcida na Arena Castelão. Com a atuação ruim do time, o zagueiro Messias pediu desculpas aos torcedores e admitiu ter falhado em um dos gols adversários.

“É difícil falar, acho que fui o principal culpado pelo terceiro gol. A derrota é sempre triste, mas nos traz muitos aprendizados. Peço desculpas pela partida que fizemos, mas garanto que vamos trabalhar muito para dar alegria para o torcedor”, disse ele após a partida.

Depois de ter estreado com uma vitória maiúscula fora de casa contra o Palmeiras no último sábado, 9, por 3 a 2, o Vovô vinha confiante devido aos bons resultados obtidos na Copa Sul-Americana. O time de Dorival Júnior é um dos únicos com 100% na competição continental. O que não é pouca coisa, na avaliação de Messias.

“Nossos últimos jogos foram maravilhosos, não tem porque não ter orgulho”, afirmou.

Apesar disso, ele e seus companheiros chegaram a ser vaiados na derrota diante do clube da estrela solitária. “O torcedor pode fazer o que quiser. Hoje infelizmente falhei, aceito as vaias. Mas isso não atrapalha meu trabalho. Sei o profissional que sou e vou continuar trabalhando”, completou.

O Ceará volta a campo na quarta-feira, 20, diante da Tombense, pela Copa do Brasil. A partida ocorre em Muriaé, Minas Gerais, a partir das 21h30min.



