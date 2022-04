Dorival disse sim ao Ceará antes de ouvir proposta salarial; saiba os bastidores da negociação

A chegada de Dorival Júnior mudou o panorama do Ceará na temporada de forma imediata. Em três jogos sob o comando do treinador, o Vovô conquistou três vitórias, duas na Copa Sul-Americana, pelo qual é o líder do Grupo G com 100% de aproveitamento, e uma diante do Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores, fora de casa, pelo Brasileirão. Em entrevista ao FutCast na última sexta-feira, 15, Eduardo Arruda, diretor de futebol do Alvinegro, contou os bastidores da negociação com o comandante.



A ideia de contratar Dorival Júnior chegou a ser ventilada em Porangabuçu já em 2021, quando Guto Ferreira foi demitido. Naquela época, entretanto, o paulista de 59 anos ainda não estava disponível para retornar ao futebol e nenhum contato direto foi realizado.



Com a saída de Tiago Nunes, o nome de Dorival assumiu o topo da lista para assumir o comando técnico do Vovô. Segundo o diretor, bastou uma ligação para que o experiente treinador, que estava nos Estados Unidos, aceitasse a missão, antes mesmo de escutar qualquer proposta salarial.



“Na relação, um dos primeiros nomes era o do Dorival. O Robinson fez uma ligação para ele e o bacana é que a resposta do Dorival quando recebeu o convite foi: 'Eu sou treinador do Ceará'. Isso impacta de forma positiva. Nós falamos com ele no domingo e na terça-feira ele estava em Fortaleza. Aceitou, veio e conversou pessoalmente. É um cara com uma experiência muito grande, educadíssimo, passou por muitos clubes do nosso futebol. A resposta (dentro de campo) foi rápida, três jogos e três vitórias, dois jogos internacionais e um brasileiro”, contou.



