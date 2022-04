Ceará enfrenta o Botafogo pela Série A querendo consolidar ótimo momento na temporada

Com expectativa de grande público na Arena Castelão, o Ceará entra em campo neste domingo, 17, às 19 horas, diante do Botafogo-RJ, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, querendo a vitória para consolidar o ótimo momento que a equipe vive na temporada.

Embalado, o Alvinegro de Porangabuçu venceu os últimos três jogos que disputou, todos sob o comando de Dorival Júnior. Com o experiente treinador na beira do gramado, o Vovô derrotou o Independiente-ARG (2 a 1) e o Deportivo La Guaira-VEN (2 a 0) pela Copa Sul-Americana, torneio pelo qual lidera o Grupo G, e também superou o Palmeiras (3 a 2), atual bicampeão da Libertadores, fora de casa, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro.

O Botafogo-RJ, por outro lado, estreou no Brasileirão com derrota por 3 a 1 para o Corinthians-SP, em pleno Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O Fogão passa por um processo de reformulação após vender 90% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para o empresário John Textor. O milionário norte-americano tem feito investimentos altos e realizou diversas novas contratações com o intuito de reforçar o elenco carioca.

Para o importante e difícil duelo, o Ceará terá dois trunfos ao seu favor: a torcida e o Castelão. A última derrota do Vovô no Gigante da Boa Vista no tempo regulamentar aconteceu há quase seis meses, em 20 de outubro do ano passado, para o Palmeiras, pela Série A. Desde então, foram 10 vitórias e cinco empates — ou seja, 78% de aproveitamento.

“Mais um jogo difícil. No Brasileirão não tem jogo fácil, independente de ser dentro de casa. Lógico que nós teremos o apoio do nosso torcedor do começo ao final. Temos que manter aquilo que estamos fazendo dentro de campo, pegar os detalhes que ainda estamos errando e melhorar. Foram dois jogos desgastantes que tivemos fora de casa, com viagens longas. Então é procurar descansar, porque domingo é um jogo dentro de casa e com todo respeito ao Botafogo, a gente precisa fazer o resultado, até para cumprirmos o nosso objetivo no Brasileirão”, projetou o volante Richard Coelho.

O embate marca, também, o reencontro de Ceará e Botafogo na Série A, duelo que aconteceu pela última vez em 2020, quando as equipes se enfrentaram no fechamento do certame. Na ocasião, o Vovô derrotou a já rebaixada Estrela Solitária por 2 a 1, de virada, no Castelão. No retrospecto geral, os clubes se encontraram 24 vezes dentro de campo, com seis triunfos para os cearenses e oito para os cariocas, além de 10 empates.

Entre os desfalques para a partida, o treinador Dorival Júnior não poderá contar com Vina, um dos principais atletas do setor ofensivo da equipe. O atacante foi expulso na última rodada e terá de cumprir suspensão automática. A tendência é de que Zé Roberto ocupe a vaga do camisa 29. Victor Luis, Jael e Matheus Peixoto realizaram trabalhos em campo durante a semana, mas não devem ser relacionados.

Ficha Técnica

Ceará x Botafogo

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard Coelho e Richardson (Sobral); Mendoza, Zé Roberto e Lima. Técnico: Dorival Júnior.

Botafogo:

4-2-3-1: Gatito; Saravia, Sampaio, Kanu e Jonathan; Patrick de Paula e Oyama; Lucas Piazon, Chay e Victor Sá; Erison. Técnico: Luís Castro.



Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data e horário: 17/04/2022, às 19 horas (horário de Brasília)

Arbitragem: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo (SP) e Neuza Inês (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, Premiere e SporTV

