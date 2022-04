FutCast ao vivo: entrevista com Eduardo Arruda, diretor de futebol do Ceará

Dirigente alvinegro participa do FutCast 205 na manhã desta sexta-feira, 15, com tranmissão ao vivo no YouTube do O POVO

Diretor de futebol do Ceará, Eduardo Arruda é o entrevistado do FutCast no episódio 205. O papo com o dirigente sobre a chegada do técnico Dorival Júnior, o bom momento da equipe na temporada e outros assuntos do clube acontece na manhã desta sexta-feira, 15, a partir das 9 horas, com transmissão ao vivo no canal do O POVO no YouTube. Assista abaixo:

