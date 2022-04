Ceará: Eduardo Arruda não descarta novas contratações e explica a situação do meia Wescley

O diretor de futebol do Ceará disse, em entrevista ao FutCast, que o clube trabalha em situações pontuais para o elenco. A nova janela de transferência, entretanto, só abre no dia 18 de julho

Apesar da primeira janela de transferências ter sido encerrada na última terça-feira, 12, o Ceará segue atento ao mercado da bola. Eduardo Arruda, diretor de futebol do Ceará, disse em entrevista ao FutCast que, apesar do treinador Dorival Júnior não ter solicitado reforços, o clube está “trabalhando situações pontuais” para o decorrer da temporada.

“Toda vez que o Robinson chega no clube, nós vamos ao departamento de mercado de análise, eles estão analisando e nós estamos contatando outras situações. Não posso falar em relação a funções dentro de campo, atletas, até porque ele chegou agora (Dorival) e pediu para evitar (essa exposição do elenco). Mas temos possibilidades sim ainda para o Brasileiro. Estamos trabalhando situações pontuais para o decorrer da temporada”, explicou. Vale lembrar que a segunda janela de transferência abre no dia 18 de julho e vai até 15 de agosto.

Sobre o assunto FutCast ao vivo: entrevista com Eduardo Arruda, diretor de futebol do Ceará

Volante Richard explica sequência positiva do Ceará por adaptação à Dorival: "Comprar a ideia dele"

Dorival trabalha passes e finalização com o elenco do Ceará nesta sexta, visando Botafogo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de possíveis chegadas, o diretor não descartou que novos atletas deixem o Vovô. O meio-campista Wescley, com contrato até o meio do ano, passa por um período de avaliação feito por Dorival Júnior e o seu futuro no clube ainda é incerto.



Tags