Eduardo Arruda fala sobre a hipótese de suceder Robinson na presidência do Ceará

Em entrevista exclusiva ao FutCast na última sexta-feira, 15, o diretor de futebol do Ceará, Eduardo Arruda, falou sobre um importante tema: a presidência do Ceará após o fim do mandato de Robinson de Castro, que acontecerá em 2024.

Com relevância interna e boa aceitação entre os torcedores, Eduardo é um dos cotados para assumir a função. O diretor, entretanto, pregou cautela e disse que o foco atual é o futebol.

"Como grande torcedor do Ceará que eu sou, eu fico muito feliz, recebo muitas mensagens. Mas eu sou de grupo, tenho o Robinson como um líder, assim como o Evandro (Leitão), hoje como presidente do Conselho Deliberativo, o Robinson do executivo, no seu terceiro mandato, presidente até 2024. Acho que está na mão deles quem vai ser o sucessor do Robinson, nós temos grandes pessoas lá dentro (do Ceará)", esclareceu.

"O momento de sucessão é mais na frente. Hoje temos que focar no futebol, na permanência na Série A, em uma competição internacional, em novos projetos dentro do clube, dar sustentabilidade ao Ceará no cenário nacional, esse é o foco. Eu como torcedor e conselheiro, eu digo o seguinte: cair do céu um cara agora é difícil. Você tem que conhecer o clube, o futebol mudou muito. A época dos ex-presidentes era uma situação, hoje é outra, é uma gigantesca empresa, que gera aproximadamente R$ 160 milhões", completou.