Volante Richard explica sequência positiva do Ceará por adaptação à Dorival: "Comprar a ideia dele"

Jogador disse que o grupo tem assimilado bem os conceitos do novo comandante, mas alertou que para cada jogo existe uma estratégia diferente e que o tempo entre as partidas tem sido um desafio para absorção de tudo que é passado

Mudança no esquema tático, abrir mão de um centroavante de ofício no início das partidas e atuar com três volantes. Essas foram as principais mudanças que Dorival Júnior executou no Ceará desde que assumiu o comando técnico do clube. E o segredo para os efeitos terem sido tão imediatos, segundo o volante Richard, foi o fato dos jogadores comprarem as ideias do novo treinador.

"Acho que o mais importante de tudo é todo o elenco comprar a ideia dele, daquilo que ele vem passando, como estratégia, taticamente. Como resultado, tem dado certo. A gente precisa melhorar alguns detalhes e manter os pés no chão, porque são jogos difíceis. (Precisamos) procurar ficar mais com a bola, acertar mais o último passe para ter tranquilidade dentro dos jogos. Todos tem se adaptado a ele e ele tem se adaptado a nós", afirmou o jogador, em coletiva concedida nesta sexta-feira, 15.

Com a sequência positiva que o Ceará construiu recentemente, o time tem ganhado visibilidade e os adversários tendem a olhar com mais atenção para o Vovô, com a intenção de não ser mais uma vítima do Alvinegro. Neste ponto, Richard afirmou que, além de se adaptar ao estilo de jogo de Dorival, é necessário absorver rapidamente a estratégia montada pelo técnico para cada duelo em específico.

"Pela sequência de vitórias que a gente vem tendo, algumas importantíssimas, como Palmeiras fora de casa, e na Sul-Americana, os adversários começam a olhar com olhos diferentes para a maneira como a gente vem jogando e por isso falei sobre comprar a ideia do Dorival. Cada jogo é uma estratégia, uma maneira de se jogar. Vamos ver o que ele tem para passar nesse jogo (contra o Botafogo), para nos adaptarmos o mais rápido possível e domingo conseguir executar", comentou o volante.

E tempo não é algo que o elenco do Ceará dispõe para assimilar tudo que a comissão técnica quer passar. As três vitórias do Vovô com Dorival ocorreram no exato espaço de uma semana. E nesses sete dias, teve viagem para São Paulo e para a Venezuela. Dessa forma, o treinador tem usado os recursos que pode para preparar o time.

"O nosso treino (para enfrentar o Botafogo) vai ser (assistir) os vídeos que ele vem passando, porque praticamente, a gente que vem jogando, não tem tanto tempo pra treinar. Ele mesmo falou que nossos treinos vão ser os vídeos, a concentração e a renúncia”, disse.

Para o duelo contra o Botafogo, Richard espera uma partida difícil, mas acredita que o apoio da torcida pode fazer a diferença. O volante lamentou a ausência de Vina, que foi expulso contra o Palmeiras e cumprirá suspensão. “Vai fazer muita falta, jogador importantíssimo [...] mas tenho certeza que o grupo é qualificado. Tem Zé (Roberto), tem Clebão, tem Matheus (Peixoto), que está voltando. Então quem entrar na posição, tenho certeza que vai dar conta do recado, para manter nossa identidade", acredita.

