Público para Ceará e Botafogo no Castelão já supera 26 mil torcedores

Mais de 26 mil alvinegros já garantiram presença para a estreia do Ceará em casa na Série A do Brasileiro, contra o Botafogo. O anúncio foi feito pelo clube, nas redes sociais, sem detalhar número de check in e venda de bilhetes avulsos. Restam ainda três dias de venda até a realização da partida.

Pelo bom momento que vive o Ceará, com três vitórias consecutivas desde a chegada de Dorival Júnior, sendo uma delas sobre o Palmeiras, em pleno Allianz Parque, o torcedor do Vovô está empolgado e pode até bater o próprio recorde de público da temporada, que é de 33.864 presentes, ocorrido no jogo contra o Independiente-ARG, pela Sul-Americana.

Os ingressos para acompanhar a partida nos setores superior e inferior, tanto norte quanto sul custam R$ 60. Para o superior central é de R$ 80 e no setor inferior central (bossa nova) o valor é de R$ 120. No setor especial, a entrada pode ser adquirida por R$ 120, enquanto no premium por R$ 280. Os preços são referentes ao valor da entrada inteira. Os bilhetes podem ser comprados no site Vozão Tickets ou nas lojas físicas do clube. Quanto ao check-in, foi aberto no último sábado, 9.

O Ceará encara o Botafogo, domingo, às 19 horas, no Castelão. O jogo é válido pela segunda rodada da Série A do Brasileiro.

