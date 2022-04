Vina condena caso de racismo e presta apoio a torcida do Fortaleza: "Somos todos iguais"

Imagens flagraram um torcedor do River Plate arremessando bananas em direção a torcida do Fortaleza; o jogador do Ceará protestou nas redes sociais

O meia-atacante Vina, do Ceará, condenou o caso de racismo sofrido pela torcida do Fortaleza por um torcedor do River Plate no confronto pela Libertadores na última quarta-feira, 13. O jogador do Alvinegro compartilhou as imagens do ato no perfil do Instagram e prestou apoio aos adeptos do clube rival.

“Lixo humano! Somos todos iguais, independente da rivalidade!”, protestou o atleta.

Entenda o caso

Na partida entre River Plate x Fortaleza, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, um torcedor do clube argentino foi flagrado arremessando bananas para a torcida do Tricolor. As imagens também mostraram as pessoas próximas sorrindo durante a ação.

O vídeo foi feito pela própria torcida do Fortaleza, que denunciou o caso de racismo nas redes sociais.

