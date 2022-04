Versátil e consistente, Richard foi um dos destaques do Ceará contra o La Guaira

O volante foi o líder de desarmes do Vovô diante do clube venezuelano ao lado de Bruno Pacheco. e deu uma assistência para gol, convertido por Vina

A vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o Deportivo La Guaira, pela Copa Sul-Americana, foi marcada por uma ótima atuação tática e coletiva da equipe cearense, mas um jogador em específico chamou a atenção: Richard Coelho. A versatilidade do volante, que consegue desempenhar com eficiência funções defensivas e ofensivas, tem sido um grande trunfo para a nova forma de jogar implementada pelo treinador Dorival Júnior.

Com Tiago Nunes, Richard era escalado como um primeiro volante, com grande responsabilidade defensiva e, também, principal peça na saída de bola do Alvinegro. Dorival, no entanto, trouxe uma nova ideia para a dinâmica do meio-campo. No 4-3-3, o novo treinador do Vovô utiliza “três volantes”, com Rodrigo Lindoso como primeiro homem, e Richard e Fernando Sobral — ou Richardson — com mais liberdade para chegar ao campo de ataque.

Por ter características versáteis, Richard não demorou para se adaptar e tem sido um dos principais jogadores do Vovô na “Era Dorival”. Apesar de ter atuado pouco contra o Independiente-ARG, o volante teve participação muito relevante nas vitórias sobre o Palmeiras e Deportivo La Guaira, tanto nos momentos de construção ofensiva como nas ações defensivas.

Diante do clube venezuelano nesta terça-feira, 12, Richard acertou 41 passes dos 44 que tentou, desarmou quatro bolas — líder do quesito ao lado de Bruno Pacheco — e deu uma assistência para gol, convertido por Vina.

